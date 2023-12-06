Лазарев совместит работу главным режиссёром в Театре армии с «Ленкомом»

Народный артист России Александра Лазарева будет совмещать работу на сцене Московского театра «Ленком Марка Захарова» с должностью главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии. Об этом сообщили в администрации «Ленкома».

На Малой Дмитровке Лазарев-младший также, помимо актерской деятельности, будет работать над возобновлением спектакля «Пролетая над гнездом кукушки». Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило о назначении Лазарева главным режиссером театра Российской Армии.

Коллеги поздравили Лазарева с назначением и пожелали ему новых творческих достижений, профессиональной команды и крепкого здоровья. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2020 года должность главного режиссера театра Российской Армии была вакантна. До этого данный пост занимал Борис Морозов.



