Лазарев совместит работу главным режиссёром в Театре армии с «Ленкомом»
Народный артист России Александра Лазарева будет совмещать работу на сцене Московского театра «Ленком Марка Захарова» с должностью главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии. Об этом сообщили в администрации «Ленкома».
На Малой Дмитровке Лазарев-младший также, помимо актерской деятельности, будет работать над возобновлением спектакля «Пролетая над гнездом кукушки». Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило о назначении Лазарева главным режиссером театра Российской Армии.
Коллеги поздравили Лазарева с назначением и пожелали ему новых творческих достижений, профессиональной команды и крепкого здоровья. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 2020 года должность главного режиссера театра Российской Армии была вакантна. До этого данный пост занимал Борис Морозов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дистрибьютор иранской SAIPA отказался от продаж в России
- Пожар возник в консерватория им. Римского-Корсакова в Петербурге. Видео
- Лазарев совместит работу главным режиссёром в Театре армии с «Ленкомом»
- Посвященное старту президентской кампании заседание ЦИК пройдет 8 декабря
- Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома
- В голосовании по кличке панды из Московского зоопарка лидирует имя Катюша
- Депутат Шеремет назвал Байдена главной угрозой человечеству
- HiFi-стриминг Звук собрал статистику по топу прослушиваемых песен в 12 жанрах
- Цены на дачи в России за год выросли в среднем на 15,5%
- «Петь вопреки всем»: Диана Арбенина подвела итоги юбилейного года «Ночных Снайперов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru