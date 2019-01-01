Культура

Лазарев прошел в финал «Евровидения»

17 мая00:24

Представитель России, певец Сергей Лазарев прошел в финал международного конкурса «Евровидение-2019», который проходит в Тель-Авиве, передает ТАСС.

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Певец исполнил композицию «Scream» («Крик»).

Продюсером выступления Лазарева на «Евровидении» стал Филипп Киркоров.

Финал пройдет 18 мая.

36-летний Сергей Вячеславович Лазарев — российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий. Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял второе место.

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ФОТО: РИА Новости
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