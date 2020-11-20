Лауреатом Букеровской премии стал Дуглас Стюарт
Букеровскую премию по литературе за 2020 год получил шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония вручения прошла в формате онлайн из-за ограничений на фоне распространения коронавируса.
Был отмечен роман Стюарта "Шагги Бейн», посвященный матери писателя, скончавшейся от алкоголизма, когда он был подростком. Книга рассказывает о периоде взросления мальчика из неблагополучной семьи.
Финалистами премии также были американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, Цици Дангарембга (Зимбабве), Мааза Менгисте (Эфиопия-США). По данным агентства, премия составляет 50 тысяч фунтов, а финалисты получают по 2,5 тысячи фунтов стерлингов.
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