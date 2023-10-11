СМИ: Группа «Мумий Тролль» готовится отменить концерт в Израиле
Рок-группа «Мумий Тролль» готовится вынужденно отменить объявленное ранее выступление в Израиле из-за обострения обстановки в стране после нападения боевиков ХАМАС и ответных действия израильской армии, пишет телеграм-канал Mash.
По словам СМИ, организаторы концерта после начала военных действий перестали выходить на связь. В связи с тем, что связь отсутствует, до сих пор невозможно отменить продажу билетов на мероприятие, которое должно было пройти 2 ноября в Тель-Авиве.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого гастроли группы «Мумий Тролль» прекратили выступать в России после начала спецоперации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru