СМИ: Группа «Мумий Тролль» готовится отменить концерт в Израиле

Рок-группа «Мумий Тролль» готовится вынужденно отменить объявленное ранее выступление в Израиле из-за обострения обстановки в стране после нападения боевиков ХАМАС и ответных действия израильской армии, пишет телеграм-канал Mash.

По словам СМИ, организаторы концерта после начала военных действий перестали выходить на связь. В связи с тем, что связь отсутствует, до сих пор невозможно отменить продажу билетов на мероприятие, которое должно было пройти 2 ноября в Тель-Авиве.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого гастроли группы «Мумий Тролль» прекратили выступать в России после начала спецоперации на Украине.

