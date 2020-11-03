КВН прокомментировал «ликвидацию» Высшей Лиги
Высшая лига КВН решила ликвидироваться, однако это лишь «юридический момент», сообщает телеканал «360».
На появившуюся в СМИ информацию о возможном закрытии Высшей лиги из-за низкой прибыльности в пресс-службе КВН ответили, что перестанет существовать лишь юридическое лицо «КВН-ВЛ», которая организовывает игры, что никак не скажется на деятельности самого клуба.
В компании уточнили, что, как и все, перенесли съёмки из-за ограничений по коронавирусу, но сейчас возвращаются к обычному графику. Например, стартовала подготовка к Кубку мэра Москвы.
Ранее комик Александр Гудков, в своё время игравший в команде «Фёдор Двинятин», заявил, что КВН умер. Комик пояснил, что раньше шутки могли жить месяцами, а сейчас из-за интернета и перерывов между выпусками программы она становится неактуальной. Известные комики ответили Гудкову, что в КВН постоянно приходят молодые и интересные ребята, поэтому он будет жить.
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