Квартиру Горького в Петербурге выставят на аукцион
Квартиру русского, советского писателя Максима Горького (Алексея Пешкова) в Санкт-Петербурге выставят на торги с начальной ценой 75 миллионов рублей. Об этом объявила администрация аукционного дома «Литфонд».
Недвижимость, состоящая из шести комнат, в здании в стиле «северный модерн» расположена в историческом центре Северной столицы на Кронверкском проспекте.
Общая жилая площадь составляет 212 квадратных метров с возможностью расширения в полтора раза, учитывая мансарду.
Торги состоятся 15 апреля. В данной квартире Горький жил с 1914 по 1917 годы. Там в это время происходили собрания многих знаменитостей, в том числе, лидеров революционного движения, а также людей искусства разного жанра.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Актриса Наталья Белохвостикова выписана из больницы
- Беспилотник ВСУ «Лелека-100» обнаружили и посадили под Курском
- Пригожин заявил об отсутствии губернаторской помощи после теракта в Петербурге
- Под Москвой обнаружили разбившийся при тестировании российский беспилотник
- Ирак не пропустил летящий в Египет российский самолет
- Доставка товаров и еды дронами может появиться в РФ уже после 2025 года
- Юрист рассказал, как защититься от незаконных действий коллекторов
- Песков анонсировал встречу Путина с главой Минздрава
- Квартиру Горького в Петербурге выставят на аукцион
- Люди пострадали в результате обстрела Донецка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru