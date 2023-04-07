Квартиру Горького в Петербурге выставят на аукцион

Квартиру русского, советского писателя Максима Горького (Алексея Пешкова) в Санкт-Петербурге выставят на торги с начальной ценой 75 миллионов рублей. Об этом объявила администрация аукционного дома «Литфонд».

Недвижимость, состоящая из шести комнат, в здании в стиле «северный модерн» расположена в историческом центре Северной столицы на Кронверкском проспекте.

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Общая жилая площадь составляет 212 квадратных метров с возможностью расширения в полтора раза, учитывая мансарду.

Торги состоятся 15 апреля. В данной квартире Горький жил с 1914 по 1917 годы. Там в это время происходили собрания многих знаменитостей, в том числе, лидеров революционного движения, а также людей искусства разного жанра.

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Фото: wikimedia.org/Potekhin
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