Квартиру Горького в Петербурге выставят на аукцион

Квартиру русского, советского писателя Максима Горького (Алексея Пешкова) в Санкт-Петербурге выставят на торги с начальной ценой 75 миллионов рублей. Об этом объявила администрация аукционного дома «Литфонд».

Недвижимость, состоящая из шести комнат, в здании в стиле «северный модерн» расположена в историческом центре Северной столицы на Кронверкском проспекте.