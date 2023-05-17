Кустурица даст концерт на российском музыкальном фестивале

Сербский режиссер Эмир Кустурица даст концерт на музыкальном фестивале «Летние вечера в Елабуге», сообщили в пресс-службе организаторов.

Фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля, а выступление Кустурицы запланировано на 30 июня.

Участниками фестиваля станут следующие коллективы: Государственный симфонический оркестр Татарстана, сербский No Smoking Orchestra, камерный оркестр «Гнесинские виртуозы» под руководством Михаила Хохлова и многие другие.

