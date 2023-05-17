Кустурица даст концерт на российском музыкальном фестивале
17 мая 202321:22
Сербский режиссер Эмир Кустурица даст концерт на музыкальном фестивале «Летние вечера в Елабуге», сообщили в пресс-службе организаторов.
Фестиваль будет проходить с 29 июня по 2 июля, а выступление Кустурицы запланировано на 30 июня.
Участниками фестиваля станут следующие коллективы: Государственный симфонический оркестр Татарстана, сербский No Smoking Orchestra, камерный оркестр «Гнесинские виртуозы» под руководством Михаила Хохлова и многие другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru