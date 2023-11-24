«Джордж Майкл»: Критик назвал певца, способного заменить Фредди Меркьюри в Queen
Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что место Фредди Меркьюри в рок-группе Queen мог бы занять певец Джордж Майкл, сообщает NEWS.ru.
По его словам, эта идея обсуждалась в кулуарах, особенно после филигранного выступления британца на концерте памяти в 1992 году, однако многие фанаты выступили против.
«Джордж Майкл... очень близок по духу к Фредди в плане свободы на сцене. Но многие фанаты не поддержали идею. В СМИ выступали с лозунгом «Нет Queen без Фредди», — указал Бабичев.
Он добавил, что в настоящее время группа выступает с Адамом Ламбертом, при этом музыканты не принимают американца в команду.
Ранее были найдены черновики Меркьюри, согласно которым известную композицию «Bohemian Rhapsody» изначально планировалось назвать «Mongolian Rhapsody», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Джордж Майкл»: Критик назвал певца, способного заменить Фредди Меркьюри в Queen
- Охлобыстин заявил об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
- СМИ: Полиция задержала главу Ленинского городского округа Подмосковья Спасского
- Пашинян заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех»
- Российскую компьютерную игру «Смута» выпустят в марте 2024 года
- Гарик Харламов признался в любви Гузеевой
- В Подмосковье ограбили дом сенатора Полетаева
- Философия в музыке: «Смешарики» представили взрослый альбом «Мысли»
- В Дагестане дебошир сломал ногу полицейскому
- Разрыв между пенсиями в регионах РФ достиг 23 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru