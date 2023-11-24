«Джордж Майкл»: Критик назвал певца, способного заменить Фредди Меркьюри в Queen

По его словам, эта идея обсуждалась в кулуарах, особенно после филигранного выступления британца на концерте памяти в 1992 году, однако многие фанаты выступили против.

«Джордж Майкл... очень близок по духу к Фредди в плане свободы на сцене. Но многие фанаты не поддержали идею. В СМИ выступали с лозунгом «Нет Queen без Фредди», — указал Бабичев.

Он добавил, что в настоящее время группа выступает с Адамом Ламбертом, при этом музыканты не принимают американца в команду.

Ранее были найдены черновики Меркьюри, согласно которым известную композицию «Bohemian Rhapsody» изначально планировалось назвать «Mongolian Rhapsody», сообщает RT.

