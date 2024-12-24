Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера

Режиссер Кристофер Нолан снимет киноадаптацию поэмы древнегреческого поэта Гомера «Одиссея». Об этом сообщила компания Universal Pictures в социальной сети X.

«"Одиссея" — мифический боевик-эпопея, снятый в разных частях мира с использованием совершенно новой технологии IMAX. Фильм впервые переносит фундаментальную сагу Гомера на экраны IMAX», — отмечается в сообщении.

В картине сыграют актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Люпита Нионго. Как ожидается, съемки фильма стартуют в первой половине следующего года. Новую ленту Нолана планируют выпустить в кинопрокат 17 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что Кристоферу Нолану присвоили рыцарский титул, напоминает 360.ru.

