Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера
Режиссер Кристофер Нолан снимет киноадаптацию поэмы древнегреческого поэта Гомера «Одиссея». Об этом сообщила компания Universal Pictures в социальной сети X.
«"Одиссея" — мифический боевик-эпопея, снятый в разных частях мира с использованием совершенно новой технологии IMAX. Фильм впервые переносит фундаментальную сагу Гомера на экраны IMAX», — отмечается в сообщении.
В картине сыграют актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Люпита Нионго. Как ожидается, съемки фильма стартуют в первой половине следующего года. Новую ленту Нолана планируют выпустить в кинопрокат 17 июля 2026 года.
Ранее стало известно, что Кристоферу Нолану присвоили рыцарский титул, напоминает 360.ru.
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