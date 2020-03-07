Кристина Агилера выложила в Сеть песню к фильму «Мулан»
Американская исполнительница Кристина Агилера представила песню Loyal brave true, написанную к фильму «Мулан» студии Disney.
«Мулан — особый опыт для меня, а эта композиция — прекрасное продолжение этой истории», — рассказала певица своем Twitter.
Напомним, как стало известно, режиссер Ники Каро решил исключить из своего фильма о Мулан таких полюбившихся многим персонажей, как бабушку Мулан, дракона Мушу и даже возлюбленного главной героини Ли Шанга.
Ранее стало известно, что премьера «Мулан» намечена на 26 марта.
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