Кристина Агилера выложила в Сеть песню к фильму «Мулан»

Американская исполнительница Кристина Агилера представила песню Loyal brave true, написанную к фильму «Мулан» студии Disney.

«Мулан — особый опыт для меня, а эта композиция — прекрасное продолжение этой истории», — рассказала певица своем Twitter.

Disney переснимет мультфильм "Мулан"

Напомним, как стало известно, режиссер Ники Каро решил исключить из своего фильма о Мулан таких полюбившихся многим персонажей, как бабушку Мулан, дракона Мушу и даже возлюбленного главной героини Ли Шанга.

Ранее стало известно, что премьера «Мулан» намечена на 26 марта.

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ФОТО: kinopoisk.ru
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