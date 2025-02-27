Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизм Бородиным
Актер Данила Козловский заявил, что «поставил точку» в судебном споре с главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталием Бородиным, который просил проверить артиста на экстремизм и дискредитацию армии. Об этом Козловский сообщил в соцсетях.
Ранее Бородин обратил внимание на одно из интервью актера и призвал МВД провести проверку Козловского на экстремизм, а Генпрокуратуру - на дискредитацию Вооруженных сил РФ.
«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда... я живу в Москве, я никуда не “убегал”, я дома, я никогда не переставал любить свой дом», — подчеркнул актер.
Козловский отметил, что Бородин опубликовал в Telegram-канале опровержение своих утверждений. Суд признал заявления общественника несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство, деловую репутацию актера.
Ранее СМИ сообщали, что после начала специальной военной операции Данила Козловский уехал в США, а затем перебрался в Лондон, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru