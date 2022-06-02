Концертный Зал Зарядье объявил планы на пятый сезон

Открытие пятого сезона Зала Зарядье пройдет 4 сентября, на сцене Большого зала выступит оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Так, программа концерта-открытия будет составлена из музыки Чайковского. Об этом сообщила пресс-служба концертной организации.

Отмечается, что Зал представит новые авторские проекты. Как рассказала гендиректор Зарядья Ольга Жукова, на сцене Зала прозвучат произведении симфониста Густава Малера, которые исполнят лучшие оркестры Москвы и регионов.

Кроме того, к 150-летию Рахманинова Зал Зарядье подготовил ряд проектов под хэштегом #рахманинов150. Так, оркестр musicAeterna исполнит премьеры произведений Александра Маноцкова и Алексея Ретинского, написанные по заказу Зала Зарядье на темы двух шедевров Рахманинова: «Всенощный сон» и «Колокола». Ольга Жукова подчеркнула, что в предстоящем сезоне каждый оркестр и солисты будут много раз будут исполнять известные произведения Рахманинова.

Также сообщается, что 19 сентября пройдет концерт, который будет посвящен 90-летию Владимира Федосеева. В концерте примут участие Государственный академический Большой Симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», ансамбль «Солисты Москвы», оркестр Musica Viva и пианист Денис Мацуев.

В середине декабря детей и их родителей будет ждать встреча с театром «Странствующие куклы господина Пэжо» в авторском проекте Зала Зарядье «Волшебный оркестр. В поисках космической гармонии». Также зал планирует, в частности, продолжать сотрудничество с оркестрами из регионов и московскими фестивалями Ars Longa и VIVACELLO.

В свою очередь в рамках хэштегов #зарядиськлассикой, #органзарядья и #зарядисьновым зрители смогут открыть для себя имена молодых исполнителей и композиторов, а также услышать произведения, которые редко исполняют. Кроме того, в первой половине сезона пройдут концерты музыки барокко. А в пятом сезоне зрителей будет ждать продолжение цикла «История музыкальных стилей» и концерты с пояснениями для публики всех возрастов.

Добавляется, что под хэштегом #зарядисьэтно пройдет ряд концертов в сотрудничестве с одним из самых известных исследователей русского фольклора Сергеем Старостиным. Также будут выступать лучшие органисты. Традиционно на сцене Зала Зарядье выступят с оркестрами.

Билеты поступят в открытую продажу 2 июня.

