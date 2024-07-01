Концерт в честь 185-летия со дня рождения Мусоргского прошёл в Токио
Концерт, посвященный 185-летию со дня рождения русского композитора Модеста Мусоргского, состоялся в столице Японии. На сцене своё музыкальное мастерство продемонстрировали российские и местные музыканты. Среди выступивших были пианисты Манами Кисо и Михаил Кандинский.
Концерт в зале Oji Hall прошёл в рамках ежегодного Фестиваля российской культуры в Стране восходящего солнца. Были исполнены фрагменты из сочинений Мусоргского «Ночь на Лысой горе», «Картинки с выставки», «Борис Годунов».
В зале был аншлаг - билеты закончились за три недели до концерта, передает ТАСС. Наибольший интерес зрителей вызвало исполнение «Картинок с выставки» с элементами балета и японских танцев. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фестиваль российской культуры в Японии стартовал в апреле выступлением солистов Санкт-Петербургского Дома музыки.
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