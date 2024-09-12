Константин Эрнст рассказал о запуске нового фильма по мотивам «Семи самураев»

Первый канал готовится к запуску нового фильма, действие которого будет происходить в 1918 году в Новороссии. Об этом заявил генеральный директор вещателя Константин Эрнст в ходе Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщает NEWS.ru.

По словам Эрнста, картина будет снята «по классической истории, по мотивам "Семи самураев"».

«Мы запускаем фильм, действие которого происходит в 1918 году в Новороссии, где человек, для того, чтобы защитить свой хутор, [поскольку] то красные придут, то белые, то зеленые, ловит разных прибившихся», — указал гендиректор Первого канала.

Эрнст указал, что в команду героев, пытающихся защитить деревню, войдут в том числе чемпион по стрельбе из револьвера и студент из Петербурга, пытающийся пробраться в Крым. В фильме будут задействованы семь актеров, два из которых сыграют сами себя, а еще пять артистов воплотят образы легенд советского кино: 35-летнего Владимира Высоцкого, 27-летнего Олега Даля, 54-летнего Евгения Леонова.

«Причем хотел бы обратить на это внимание, выдающихся актеров, потому что можно одеть дипфейк на статиста, и это будет мертвая конструкция», — добавил Эрнст.

