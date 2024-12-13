Кончаловский признался, что «Антикиллер» был частично снят по реальным историям

Фильм «Антикиллер», снятый по мотивам одноименного романа писателя Данила Корецкого, был частично снят по мотивам реальных историй. Об этом в интервью maximonline.ru рассказал режиссер картины Егор Кончаловский.

«Отдельные эпизоды не были выдуманы, а взяты из жизни. Я помню такую историю, как одном из казино встретил очень мрачного знакомого. Спросил его, в чем дело. «Да крупье, — говорит, — сегодня руку отрубили. Ну а что я мог сделать?! Первый раз поймал на воровстве — предупредил. Второй раз поймал — сказал, что руку отрублю. Ну он третий раз начал воровать! Что я мог сделать?!». А крупье в больницу сразу же повезли, руку пришили, забинтовали и вернули в казино работать дальше. И эпизод с этой историей есть в «Антикиллере», - сказал Кончаловский.

Кроме того, режиссер вспомнил сцену побоища "братвы и ОМОНа", где, по его словам, приняли участие реальные представители от каждой сторон.

«Самое смешное, что они все друг друга прекрасно знали и даже общались. Но вот на съемках той сцены стоять между ними мне было неуютно», - добавил Кончаловский.

