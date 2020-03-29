Компьютерная игра Angry Birds превратится в сериал

Стриминговый сервис Netflix планирует выпустить мультипликационный сериал «Angry Birds: Summer Madness». В основе анимационной ленты - одноименная компьютерная игра, сообщает Газета.ru

Отмечается, что выход сериала намечен на 2021 год.

Птицы Ред, Бомб и Чак станут главными героями телесериала. Об этом рассказали представители канала в Twitter. По сценарию, героям придется оказаться в летнем лагере и противостоять своим врагам, которые любят все разрушать

Напомним, игра Angry Birds впервые была представлена пользователям в 2009 году. Она стала основой для создании двух ранее снятых анимационных фильмов.

