«Коммунисты России» вмешались в «Игру престолов»

Лидер владимирского регионального отделения партии «Коммунисты России» Андрей Никольский написал письмо создателям сериала «Игра Престолов». Ленинец попросил переснять финальный сезон шоу, сообщает «Зебра-ТВ».

Коммунист-кинокритик отметает что авторский коллектив пошел «по пути тривиальной концепции и минимизации творческих идей». Развивая свои тезисы, Никольский отмечает, что «в полной мере раскрыт образ Короля Ночи, на низком уровне проработаны судьбы Дейнерис и Джона Сноу, их друзей и сторонников». «Нет всестороннего и философского взгляда на героев и идеи сериала в целом», заключил коммунист из Владимирской области.