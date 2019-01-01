«Коммунисты России» вмешались в «Игру престолов»
Лидер владимирского регионального отделения партии «Коммунисты России» Андрей Никольский написал письмо создателям сериала «Игра Престолов». Ленинец попросил переснять финальный сезон шоу, сообщает «Зебра-ТВ».
Коммунист-кинокритик отметает что авторский коллектив пошел «по пути тривиальной концепции и минимизации творческих идей». Развивая свои тезисы, Никольский отмечает, что «в полной мере раскрыт образ Короля Ночи, на низком уровне проработаны судьбы Дейнерис и Джона Сноу, их друзей и сторонников». «Нет всестороннего и философского взгляда на героев и идеи сериала в целом», заключил коммунист из Владимирской области.
«Лица, разочаровавшие миллионы поклонников, вероятно, нецелевым образом затратили выделенные на сериал средства, взятые из налоговых отчислений простых американских рабочих и угнетенных негров», заклеймил неудачников коммунист.
Для исправления ситуации Никольский предлагает «привлечь к этому процессу отдел культуры Компартии США».
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