Комедия «Зять» с Нагиевым и Цапником выйдет на экраны 21 ноября

Семейная комедия «Зять» с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником выйдет на широкие экраны 21 ноября. Такую дату релиза объявила кинокомпания – прокатчик «Централ Партнершип».

По сюжету образцовому отцу Олегу предстоит пройти через жизненные перипетии из-за увлечения дочери его старинным товарищем, с которым она вступает в близкие отношения. После этого на свет начинают всплывать скрытые подробности предыдущий жизни главы семейства.

В кинокартине также сыграли Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда. Режиссером «Зятя» стал Анарио Мамедов, известный по фильму «Одна дома». Автор сценария - Денис Каймаков. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже вышел трейлер фильма.

