Клип «Queen» поставил рекорд на YouTube

Клип «Queen» к композиции «Bohemian Rhapsody» на официальном канале группы на YouTube набрал больше одного миллиарда просмотров. Это рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов, сообщает «Интерфакс».

Клип к синглу 1975 года был одним из первых музыкальных видео.

