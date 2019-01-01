Клип «Queen» поставил рекорд на YouTube
23 июля22:45
Клип «Queen» к композиции «Bohemian Rhapsody» на официальном канале группы на YouTube набрал больше одного миллиарда просмотров. Это рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов, сообщает «Интерфакс».
Клип к синглу 1975 года был одним из первых музыкальных видео.
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