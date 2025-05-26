Клим Шипенко пока не планирует снимать продолжение фильма «Вызов»

Российский режиссер Клим Шипенко заявил, что пока не собирается снимать продолжение космической драмы «Вызов» - первого в мире фильма, снятого в космосе. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Шипенко уточнил, что съемки продолжения пока не планируются.

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Ранее летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров заявил, что собирается сняться в продолжении картины «Вызов». По его словам, режиссер обещал ему, что они вместе полетят на окололунную орбиту для съемок картины.

Кассовые сборы фильма превысили 2 млрд рублей, а главную роль в нем исполнила актриса Юлия Пересильд, которая полетела ради этого в космос на съемки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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