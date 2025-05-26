Клим Шипенко пока не планирует снимать продолжение фильма «Вызов»

Российский режиссер Клим Шипенко заявил, что пока не собирается снимать продолжение космической драмы «Вызов» - первого в мире фильма, снятого в космосе. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, Шипенко уточнил, что съемки продолжения пока не планируются.