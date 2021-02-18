Рэпер NILETTO рассказал, как в школе пострадал за одежду
18 февраля 202117:23
Рэпер NILETTO (Данил Прытков) рассказал, что в его семье всегда была проблема с деньгами, и он не мог позволить себе дорогую одежду, за что однажды его отчитала классная руководительница.
«Классный руководитель вывела меня на середину класса, чуть ли не к доске, поставила и сказала: «Смотрите! Вот так одеваться нельзя!» - передает слова артиста Starhit.
Сейчас артист может похвастаться и дорогой одеждой, и миллионными заработками.
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18 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru