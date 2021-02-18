Рэпер NILETTO рассказал, как в школе пострадал за одежду

Рэпер NILETTO (Данил Прытков) рассказал, что в его семье всегда была проблема с деньгами, и он не мог позволить себе дорогую одежду, за что однажды его отчитала классная руководительница.

«Классный руководитель вывела меня на середину класса, чуть ли не к доске, поставила и сказала: «Смотрите! Вот так одеваться нельзя!» - передает слова артиста Starhit.

Сейчас артист может похвастаться и дорогой одеждой, и миллионными заработками.



