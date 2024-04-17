«Все так живут»: Представлен арт о проблеме домашнего насилия

На арте изображена девушка с татуировками из слов, которые люди чаще всего используют для оправдания актуальной проблемы домашнего насилия. Для отбора формулировок было опрошено две тысячи респондентов.

«Я очень хотела сделать этот плакат жутким. У девушки нет рта, что говорит о том, что зачастую жертвы не говорят о проблемах. Все фразы на теле девушки написаны «детским» шрифтом, что подчеркивает контрастность содержания и формы. На руке – заезженная пластинка с надписью «все так живут», — рассказала автор работы Mina Milk.

Ранее лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала клип на песню «о.с» из сериала «Обоюдное согласие», в котором она сыграла следователя, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

