«Все так живут»: Представлен арт о проблеме домашнего насилия
К премьере нового сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» онлайн-кинотеатр KION вместе с иллюстратором Mina Milk представили специальную иллюстрацию о проблеме домашнего насилия, рассказали НСН представители стриминговой площадки.
На арте изображена девушка с татуировками из слов, которые люди чаще всего используют для оправдания актуальной проблемы домашнего насилия. Для отбора формулировок было опрошено две тысячи респондентов.
«Я очень хотела сделать этот плакат жутким. У девушки нет рта, что говорит о том, что зачастую жертвы не говорят о проблемах. Все фразы на теле девушки написаны «детским» шрифтом, что подчеркивает контрастность содержания и формы. На руке – заезженная пластинка с надписью «все так живут», — рассказала автор работы Mina Milk.
Ранее лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала клип на песню «о.с» из сериала «Обоюдное согласие», в котором она сыграла следователя, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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