Disney разрабатывает сериал по мотивам фильмов «Индиана Джонс»

Кинокомпания Disney выпустит сериал по вселенной «Индианы Джонса». Об этом сообщает Variety.

По данным издания, над сериалом Disney работает совместно с Lucasfilm — кинокомпанией, создавшей вселенную «Индианы Джонса». Сейчас студии находятся в поиске сценариста, по этой причине отсутствуют какие-либо подробности сюжета. Неизвестно также, будет ли сериал приквелом или спин-оффом, либо его свяжут с предстоящим пятым фильмов кинофраншизы про Индиану Джонса, как это было с сериалом Disney+ по киновселенной Marvel.

Обсуждение сериала началось после того, как Харрисон Форд заявил, что больше не будет играть роль Индианы Джонса после пятого фильма. По этой же причине Disney рассматривает ряд других возможностей сохранить франшизу, включая новые фильмы, шоу, анимационные сериалы и другие форматы.

Премьера новой части «Индианы Джонса» состоится 30 июня 2023 года. Она будет показана на стриминговой платформе Disney+. Помимо Харрисона Форда, в ней снимаются Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Бойд Холбрук, Томас Кречман, Шонетт Рене Уилсон, Оливье Рихтерс и Тоби Джонс. Режиссер— Джеймс Мэнголд («Прерванная жизнь», «Логан»).

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», предыдущая, четвертая часть под названием «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышла в 2008 году. Фильм был коммерчески успешным — при бюджете в 185 тыс. долларов сборы во всем мире составили 786 тыс. долларов. Однако критики оценили сиквел чуть хуже, чем предыдущие картины.

