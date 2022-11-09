Disney разрабатывает сериал по мотивам фильмов «Индиана Джонс»
Кинокомпания Disney выпустит сериал по вселенной «Индианы Джонса». Об этом сообщает Variety.
По данным издания, над сериалом Disney работает совместно с Lucasfilm — кинокомпанией, создавшей вселенную «Индианы Джонса». Сейчас студии находятся в поиске сценариста, по этой причине отсутствуют какие-либо подробности сюжета. Неизвестно также, будет ли сериал приквелом или спин-оффом, либо его свяжут с предстоящим пятым фильмов кинофраншизы про Индиану Джонса, как это было с сериалом Disney+ по киновселенной Marvel.
Обсуждение сериала началось после того, как Харрисон Форд заявил, что больше не будет играть роль Индианы Джонса после пятого фильма. По этой же причине Disney рассматривает ряд других возможностей сохранить франшизу, включая новые фильмы, шоу, анимационные сериалы и другие форматы.
Премьера новой части «Индианы Джонса» состоится 30 июня 2023 года. Она будет показана на стриминговой платформе Disney+. Помимо Харрисона Форда, в ней снимаются Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Бойд Холбрук, Томас Кречман, Шонетт Рене Уилсон, Оливье Рихтерс и Тоби Джонс. Режиссер— Джеймс Мэнголд («Прерванная жизнь», «Логан»).
Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», предыдущая, четвертая часть под названием «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышла в 2008 году. Фильм был коммерчески успешным — при бюджете в 185 тыс. долларов сборы во всем мире составили 786 тыс. долларов. Однако критики оценили сиквел чуть хуже, чем предыдущие картины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-2 под Костромой
- СМИ: КНДР вновь запустила ракету в сторону Японского моря
- Умер генерал-полковник Виктор Черкесов
- Боец Макгрегор заявил о намерении стать владельцем «Ливерпуля»
- МВД объявило в розыск журналиста Дмитрия Колезева
- Антонов рассказал о поступающих сотрудникам посольства РФ в США угрозах
- СМИ: Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития
- Стремоусов: Российские силы отбили атаку ВСУ на Снигиревку
- СМИ прогнозируют победу республиканцев в борьбе за палату представителей
- СМИ: Российский спецназ применил на Украине новый броневик с повышенной защитой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru