Киностудии Горького начала съёмки фильма «Письмо Деду Морозу»

Киностудия имени М. Горького приступила к съёмкам новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу». Режиссёром картины стал Кирилл Кузин, главные роли сыграют Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова и Константин Каримов.

Создатели рассчитывают, что фильм выйдет в лидеры новогоднего проката 2025/2026 годов. Картина повествует о 40-летнем мужчины, чьи детские мечты неожиданно стали реальностью. Весь секрет заключается в неотправленных письмах зимнему волшебнику, которые обнаруживает сын главное героя.

Съемки будут проходить весь год в разных регионах России. Предпродакшн занял около 1,5 года в том числе из-за обилия компьютерной графики. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», поддержку кинопроекту оказывают министерство культуры, Фонд кино и правительство Москвы.

