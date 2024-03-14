Кинорежиссёра Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату

Состояние кинорежиссера Александра Митты улучшилось, его перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил продюсер курсов киношколы Александра Митты Геннадий Иванов, передает ТАСС.

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Народный артист России был срочно госпитализирован в ноябре 2023 года после того, как на фоне пневмонии у него случился инсульт.

«Никаких других изменений пока нет», - добавил Иванов.

Ранее стало известно, что госпитализированный Митта находится в состоянии средней тяжести, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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