Кинопоиск перенес премьеру сериала «Преступление и наказание»

«Кинопоиск» сообщил о переносе даты выхода нового сериала по Достоевскому «Преступление и наказание», однако подчеркнул, что проект не отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса.

В сообщении указано, что дата старта будет объявлена позже. Команда признала, что некоторые аспекты производства потребовали больше времени, чем ожидалось.