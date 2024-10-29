Кинопоиск перенес премьеру сериала «Преступление и наказание»

«Кинопоиск» сообщил о переносе даты выхода нового сериала по Достоевскому «Преступление и наказание», однако подчеркнул, что проект не отменен. Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса.

В сообщении указано, что дата старта будет объявлена позже. Команда признала, что некоторые аспекты производства потребовали больше времени, чем ожидалось.

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Представители сервиса выразили благодарность подписчикам за терпение и поддержку в ожидании сериала.

Они отметили, что съемочная группа, а также актеры и актрисы переживают эти события не меньше, чем фанаты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Кинопоиск"
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