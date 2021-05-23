Кевин Спейси впервые после скандала о домогательствах получил роль

Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах сыграет в итальянском фильме L'uomo Che Disegno Dio («Человек, нарисовавший бога»). Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на создателей киноленты.

В фильме режиссера Франко Неро также занята его жена Ванесса Редгрейв.

Кевин Спейси впервые после обвинений в домогательствах зачитал поэму перед публикой

«Я очень рад, что Спейси согласился сняться в моем фильме. Я считаю его великим актером и с нетерпением жду начала съемок», - прокомментировал приглашение актера Неро.

Напомним, Кевину Спейси предъявили три обвинения в сексуальном домогательстве. Первое судебное дело рассыпалось из-за срока давности, второе отозвал сам обвинитель, третье было закрыто в связи со смерть еще одного обвинителя, массажиста из Малибу, сообщает РБК.

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