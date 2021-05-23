Кевин Спейси впервые после скандала о домогательствах получил роль

Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах сыграет в итальянском фильме L'uomo Che Disegno Dio («Человек, нарисовавший бога»). Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на создателей киноленты.

В фильме режиссера Франко Неро также занята его жена Ванесса Редгрейв.