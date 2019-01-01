Картина художника Полякова ушла с молотка за 390 тыс. евро

Картина французского художника русского происхождения Сержа Полякова «Gris, vert bleu», что переводится как «Серое, сине-зеленое», была продана на аукционе во Франции за 390 тысяч евро. Об этом сообщает France Bleu.

Уточняется, что картину, которая была написана маслом, продали на торгах в доме Tradart. Изначально картина оценивалась в 150-180тысяч долларов, но, в итоге, за полотно было отдано в два раза больше.

Картина, была написана в 1955 году и поставила рекорд по продажам. Она оказалась в руках коллекционера произведений искусства из Люксембурга.

