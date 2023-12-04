Калягин передал СТД новому руководству в «боеспособном состоянии»
Народный артист РСФСР Александр Калягин, оставляющий должность председателя Союза театральных деятелей, заявил, что передает СТД новому руководству в боеспособном, работающем состоянии. Калягин на внеочередном съезде организации призвал следующий секретариат, который будет выбран, «ничего не ломать».
Актер и художественный руководитель московского театра «Et Cetera» возглавляет СТД с 1996 года. Сейчас организация объединяет свыше 26 тысяч деятелей российского театра. Калягин назвал экстраординарным событием внеочередной съезд СТД. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», такой формат опробован впервые.
Александру Калягину 81 год, он сам предложил избрать новое руководство СТД. Эта общественная организация отсчитывает свою историю с 1876 года, когда было создано Общество взаимного вспоможения русских артистов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru