«Как проститутки»: Фадеев пожаловался на потребительское отношение артистов
Продюсер Максим Фадеев крайне нелицеприятно отозвался об артистах своего лейбла Malfa, со многими из которых он расстался в прошлом году. В своем «Инстаграме» он заявил, что в последние пять лет жил «в самом настоящем аду».
По словам Фадеева, артисты с ним не считались, и он чувствовал себя «едой и трамплином» для них. Продюсер также сравнил подопечных с проститутками: если любовь, то за деньги, «только товар другой — музыка».
«Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. И если перестал давать кровь – становишься не нужным», - приводит слова Фадеева «Дни.ру».
Распустив артистов, он чувствует себя замечательно, потому что ему не надо читать по утрам сообщения с претензиями, признался Фадеев.
Ранее продюсер рассказал, в частности, о группе Serebro. По словам Фадеева, работа с этим коллективом вызывает у него «болезненные и мерзкие воспоминания», пишет Life.ru.
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