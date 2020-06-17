«Как проститутки»: Фадеев пожаловался на потребительское отношение артистов

Продюсер Максим Фадеев крайне нелицеприятно отозвался об артистах своего лейбла Malfa, со многими из которых он расстался в прошлом году. В своем «Инстаграме» он заявил, что в последние пять лет жил «в самом настоящем аду».

По словам Фадеева, артисты с ним не считались, и он чувствовал себя «едой и трамплином» для них. Продюсер также сравнил подопечных с проститутками: если любовь, то за деньги, «только товар другой — музыка».

«Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. И если перестал давать кровь – становишься не нужным», - приводит слова Фадеева «Дни.ру».

Распустив артистов, он чувствует себя замечательно, потому что ему не надо читать по утрам сообщения с претензиями, признался Фадеев.

Ранее продюсер рассказал, в частности, о группе Serebro. По словам Фадеева, работа с этим коллективом вызывает у него «болезненные и мерзкие воспоминания», пишет Life.ru.

