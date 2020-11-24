Кабмин выделил более 4 млрд рублей на поддержку российского кино

Министерство культуры получит 4,2 миллиарда рублей от правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что средства были выделены из резервного фонда правительства «в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинопрокате».

В частности, порядка 2,1 млрд рублей направят не менее чем 500 организациям, которые осуществляют показ российских кинокартин, Ещё столько же получат не менее 30 организаций, которые занимаются производством и прокатом отечественных фильмов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 80 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетов 39 регионов, передаёт RT. В Кабмине отметили, что средства получат регионы, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.

