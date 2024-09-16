Кабмин утвердил Стратегию культурной политики до 2030 года

Правительство утвердило новую Стратегию государственной культурной политики до 2030 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Основой для стратегии стали в том числе задачи сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и наследия российских народов, создания условий для реализации творческого потенциала граждан.

«В числе приоритетных направлений... в том числе обеспечение государственной поддержки, стимулирование и поощрение культурной деятельности, развитие многоуровневой системы подготовки творческих кадров, создание условий для всестороннего развития, творческой самореализации», — отметили в правительстве.

Кроме того, стратегия призвана стимулировать просветительскую и патриотическую работу среди молодежи на базе музеев, культурных центров, клубов. В качестве приоритетов указаны также интеграция новых регионов в культурно-гуманитарное пространство РФ, сохранение этнокультурного и языкового многообразия, обновление и развитие учреждений культуры в стране.

Ранее президент Владимир Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России, напоминает РЕН ТВ.

