К сериалу «Три сестры» выпустят рассказ-приквел в озвучке Павла Деревянко
К премьере сериала «Три сестры» представят рассказ-приквел, озвученный Павлом Деревянко, сообщила пресс-служба сервиса «Строки».
Актер также сыграл в сериале одну из заметных ролей. Рассказ написан сценаристом «Трех сестер» Екатериной Богомоловой. Сюжет расскажет о знакомстве героя Деревянко, массажиста из Сочи, с владелицей ювелирного бизнеса Татьяной, которую в сериале воплотила Лариса Гузеева.
Рассказ «Успеем?», озвученный актером, появится в книжном сервисе «Строки» с 4 августа, первые же серии сериала «Три сестры» станут доступны на KION с 1 августа.
Ранее креативный продюсер проекта, публицист и писатель Александр Цыпкин заявлял «Радиоточке НСН», что комедия воссоздает ощущение легкости бытия, это история о человеческих отношениях, которая будет понятна многим.
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