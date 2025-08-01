К сериалу «Три сестры» выпустят рассказ-приквел в озвучке Павла Деревянко

Актер также сыграл в сериале одну из заметных ролей. Рассказ написан сценаристом «Трех сестер» Екатериной Богомоловой. Сюжет расскажет о знакомстве героя Деревянко, массажиста из Сочи, с владелицей ювелирного бизнеса Татьяной, которую в сериале воплотила Лариса Гузеева.

Рассказ «Успеем?», озвученный актером, появится в книжном сервисе «Строки» с 4 августа, первые же серии сериала «Три сестры» станут доступны на KION с 1 августа.

Ранее креативный продюсер проекта, публицист и писатель Александр Цыпкин заявлял «Радиоточке НСН», что комедия воссоздает ощущение легкости бытия, это история о человеческих отношениях, которая будет понятна многим.

