Культура

Известные телеведущие и актёры станут гидами по Музею Победы

17 мая11:52

«Звёздные» экскурсии пройдут в Музее Победы в «Ночь музеев». Гидами в этот вечер станут известные актёры и ведущие — Наталья Хорохорина, Мария Казакова, Татьяна Абрамова, Александр Олешко, журналист Андрей Добров.

В этот вечер они примерят на себя роль экскурсоводов и проведут прогулки по новому выставочному пространству музея «Подвиг Армии», Залу Исторической правды, трёхмерной панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

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Отмечается, что тематические встречи продлятся с 16:00 до 22:00. Помимо экскурсий ожидаются художественные мастер-классы, лекции и иммерсивные спектакли. В 17.00 доктор исторических наук, профессор, министр просвещения Ольга Васильева выступит с лекцией по теме Великой Отечественной войны.

Добавим, «Ночь музеев» в 2019 году проходит 18 мая. В этот день вход в Музей Победы будет бесплатным с 17:00 и до 6:00 утра. 

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ФОТО: Пресс-служба Музея Победы
ТЕГИ:Ночь МузеевЭкскурсииПобеда

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