Отмечается, что тематические встречи продлятся с 16:00 до 22:00. Помимо экскурсий ожидаются художественные мастер-классы, лекции и иммерсивные спектакли. В 17.00 доктор исторических наук, профессор, министр просвещения Ольга Васильева выступит с лекцией по теме Великой Отечественной войны.

Добавим, «Ночь музеев» в 2019 году проходит 18 мая. В этот день вход в Музей Победы будет бесплатным с 17:00 и до 6:00 утра.

