Известные телеведущие и актёры станут гидами по Музею Победы
«Звёздные» экскурсии пройдут в Музее Победы в «Ночь музеев». Гидами в этот вечер станут известные актёры и ведущие — Наталья Хорохорина, Мария Казакова, Татьяна Абрамова, Александр Олешко, журналист Андрей Добров.
В этот вечер они примерят на себя роль экскурсоводов и проведут прогулки по новому выставочному пространству музея «Подвиг Армии», Залу Исторической правды, трёхмерной панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».
Отмечается, что тематические встречи продлятся с 16:00 до 22:00. Помимо экскурсий ожидаются художественные мастер-классы, лекции и иммерсивные спектакли. В 17.00 доктор исторических наук, профессор, министр просвещения Ольга Васильева выступит с лекцией по теме Великой Отечественной войны.
Добавим, «Ночь музеев» в 2019 году проходит 18 мая. В этот день вход в Музей Победы будет бесплатным с 17:00 и до 6:00 утра.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией