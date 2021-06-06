Издательство Marvel решило «убить» Доктора Стрэнджа
Издательство Marvel Comics готовится выпустить серию комиксов под названием «Смерть Доктора Стренджа». Таким образом поклонники персонажа узнали о его готовящейся гибели. Впрочем, подробности сюжета не разглашаются, сообщает «МК».
Напомним, комиксы о Докторе Стрэндже выходят в свет с 1963 года. Их содержание отличается от фильмов об этом персонаже. Главным героем является нейрохирург, который сумел выжить в страшной аварии и стал Верховным магом Земли. Теперь его предназначение – защита планеты от различных угроз. Киноперсонажа сыграл британский актёр Бенедикт Камбэрбэтч.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 429 / сут.
Умерли
124 тыс.+330 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 756 / сут.
- Путин поручил до 20 июня расширить программу детского кешбэка
- Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук
- Жириновский объяснил, сколько детей должно быть в российских семьях
- Путин поручил проработать вопрос переноса Всероссийской переписи населения на октябрь
- В Крым из-за разрушения плотины просочилась вода из Днепра
- Пользователи пожаловались на сбои в работе Mail.Ru
- Минтранс представил новый порядок допуска авиакомпаний к международным перелетам
- Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что 20 июля полетит в космос
- В Германии призвали заключить глобальный договор по пандемии
- СМИ: Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru