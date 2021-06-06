Издательство Marvel решило «убить» Доктора Стрэнджа

Напомним, комиксы о Докторе Стрэндже выходят в свет с 1963 года. Их содержание отличается от фильмов об этом персонаже. Главным героем является нейрохирург, который сумел выжить в страшной аварии и стал Верховным магом Земли. Теперь его предназначение – защита планеты от различных угроз. Киноперсонажа сыграл британский актёр Бенедикт Камбэрбэтч.

