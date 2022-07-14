Ивана Краско госпитализировали в Петербурге

По словам представителя Краско, актера доставили для обследования в больницу на Крестовском острове.

«Уже получше себя чувствует. Врачи нашли у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, повышенную утомляемость», – отметил Смородинов.

Директор подчеркнул, что сроки выписки артиста пока неизвестны. Однако Краско уже «рвется в бой»: на 24 июля намечен спектакль в Москве с его участием.

