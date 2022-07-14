Ивана Краско госпитализировали в Петербурге

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил директор 91-летнего актера Вячеслав Смородинов в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Народный артист Иван Краско госпитализирован

По словам представителя Краско, актера доставили для обследования в больницу на Крестовском острове.

«Уже получше себя чувствует. Врачи нашли у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, повышенную утомляемость», – отметил Смородинов.

Директор подчеркнул, что сроки выписки артиста пока неизвестны. Однако Краско уже «рвется в бой»: на 24 июля намечен спектакль в Москве с его участием.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургГоспитализацияАктеры
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