Итальянский ученый нашел у Леонардо да Винчи кавказские корни

Вечче наткнулся в Государственном архиве Флоренции на документ об освобождении рабыни, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нем говорится, что Катерина была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб). Под документом стоит подпись нотариуса Пьеро да Винчи, отца будущего художника.

Катерина, утверждает Вечче, оказалась во Флоренции в статусе рабыни. Там она работала ткачихой и была наемной кормилицей. Исходя из последнего факта, отмечает ученый, да Винчи был ее не первым ребенком.

Вечче считается большим знатоком творчества и личности да Винчи, он работает профессором итальянской литературы в неаполитанском университете L'Orientale.

Ранее российский художник, академик Российской академии художеств Никас Сафронов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о том, как создавал портреты главы Чечни Рамзана Кадырова и его отца.

