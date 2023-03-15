Итальянский ученый нашел у Леонардо да Винчи кавказские корни
Мать итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой, утверждает писатель и профессор Карло Вечче. Об этом сообщает газета Avvenire.
Вечче наткнулся в Государственном архиве Флоренции на документ об освобождении рабыни, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нем говорится, что Катерина была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб). Под документом стоит подпись нотариуса Пьеро да Винчи, отца будущего художника.
Катерина, утверждает Вечче, оказалась во Флоренции в статусе рабыни. Там она работала ткачихой и была наемной кормилицей. Исходя из последнего факта, отмечает ученый, да Винчи был ее не первым ребенком.
Вечче считается большим знатоком творчества и личности да Винчи, он работает профессором итальянской литературы в неаполитанском университете L'Orientale.
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