Итальянский художник продал несуществующую скульптуру за €15 тыс

Итальянский художник Сальваторе Гарау продал несуществующую скульптуру за 15 тысяч евро на аукционе Art-Rite, сообщило издание Italy 24 News.

Гарау назвал свое произведение «I am» («Я есть»). Он утверждает, что скульптура имеет размеры 1,5х1,5 метра и что ее лучше хранить на свежем воздухе. Новому владельцу произведения вручили сертификат, который подтверждает его право на владение нематериальной собственностью.

Ранее Гарау уже создавал несуществующие произведения. В феврале 2020 года он выставит скульптуру «Будда в созерцании» на площади в Милане. Это было пустое место с лентами на полу.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ИскусствоКультураИталия
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