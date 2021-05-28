Итальянский художник продал несуществующую скульптуру за €15 тыс
Итальянский художник Сальваторе Гарау продал несуществующую скульптуру за 15 тысяч евро на аукционе Art-Rite, сообщило издание Italy 24 News.
İtalyan sanatçı Salvatore Garau tarafından yapılan ve fiziksel varlığı olmayan görünmez bir heykel 15 bin euroya satıldı.— Con Sinov (@lordsinov) May 27, 2021
Eserin fiziksel temsili yok. Sadece orijinallik sertifikası var. Garau "Boşluk, enerji dolu bir alandan başka bir şey değildir" diyor... pic.twitter.com/0Tu0ACMdCc
Гарау назвал свое произведение «I am» («Я есть»). Он утверждает, что скульптура имеет размеры 1,5х1,5 метра и что ее лучше хранить на свежем воздухе. Новому владельцу произведения вручили сертификат, который подтверждает его право на владение нематериальной собственностью.
Ранее Гарау уже создавал несуществующие произведения. В феврале 2020 года он выставит скульптуру «Будда в созерцании» на площади в Милане. Это было пустое место с лентами на полу.
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