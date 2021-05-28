Итальянский художник продал несуществующую скульптуру за €15 тыс

Гарау назвал свое произведение «I am» («Я есть»). Он утверждает, что скульптура имеет размеры 1,5х1,5 метра и что ее лучше хранить на свежем воздухе. Новому владельцу произведения вручили сертификат, который подтверждает его право на владение нематериальной собственностью.

Ранее Гарау уже создавал несуществующие произведения. В феврале 2020 года он выставит скульптуру «Будда в созерцании» на площади в Милане. Это было пустое место с лентами на полу.

