Итальянская актриса Элеонора Джорджи умерла после тяжелой болезни
На 72 году жизни скончалась итальянская актриса кино и ТВ, режиссер, продюсер и певица Элеонора Джорджи, сообщает газета La Repubblica.
Актриса умерла после тяжелой болезни - в 2023 году у нее диагностировали рак поджелудочной железы. Сама Джорджи говорила, что ее болезнь неизлечима.
Актерская карьера Джорджи насчитывала почти полвека. Артистка дебютировала в кино в 1970 году. Она снималась в итальянской экранизация булгаковского «Собачьего сердца», «Трех мушкетерах на Диком Западе», «Американском дядюшке», «Смерти колдуньи», «Доне Маттео», «Бархатных ручках» и других.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru