Историк кинематографа назвал замену голливудским фильмам в кинотеатрах РФ

Отечественные кинопрокатчики из-за санкций будут вынуждены переориентироваться на продукцию из Индии и Южной Кореи после отказа Голливуда поставлять нам кино из-за российской военной операции на Украине. Об этом рассказал и.о. главного редактора журнала «Искусство кино» историк Станислав Дединский в интервью NEWS.ru.

Дединский напомнил, что россияне старшего поколения отлично знакомы с индийским кинематографом, так как с Индией у СССР был заключен договор о сотрудничестве. Он напомнил, что эти фильмы были весьма популярными в 80-е и 90-е годы прошлого столетия.

«Россия, тогда ещё в составе СССР, была одним из главных рынков для экспорта индийского кино. У нас поэтому поток их фильмов сюда шёл большой, стоит хотя бы вспомнить такой классический пример, как "Зита и Гита". В этом смысле ситуация не новая, может быть, имеет смысл говорить о реванше индийского кино в России, если он действительно будет. Всё же в последние годы люди отвыкли от него. Однако, возможно, смена контекста тоже будет полезна, почему нет?», - предположил историк кино.

При этом специалист предположил, что люди помоложе привыкли к другим стандартам и будут хуже воспринимать замену. Кроме того, индийское кино может угрожать и кино российского производства, которое может не выиграть конкуренцию с развитым индийским рынком.

