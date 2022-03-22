Историк кинематографа назвал замену голливудским фильмам в кинотеатрах РФ
Отечественные кинопрокатчики из-за санкций будут вынуждены переориентироваться на продукцию из Индии и Южной Кореи после отказа Голливуда поставлять нам кино из-за российской военной операции на Украине. Об этом рассказал и.о. главного редактора журнала «Искусство кино» историк Станислав Дединский в интервью NEWS.ru.
Дединский напомнил, что россияне старшего поколения отлично знакомы с индийским кинематографом, так как с Индией у СССР был заключен договор о сотрудничестве. Он напомнил, что эти фильмы были весьма популярными в 80-е и 90-е годы прошлого столетия.
«Россия, тогда ещё в составе СССР, была одним из главных рынков для экспорта индийского кино. У нас поэтому поток их фильмов сюда шёл большой, стоит хотя бы вспомнить такой классический пример, как "Зита и Гита". В этом смысле ситуация не новая, может быть, имеет смысл говорить о реванше индийского кино в России, если он действительно будет. Всё же в последние годы люди отвыкли от него. Однако, возможно, смена контекста тоже будет полезна, почему нет?», - предположил историк кино.
При этом специалист предположил, что люди помоложе привыкли к другим стандартам и будут хуже воспринимать замену. Кроме того, индийское кино может угрожать и кино российского производства, которое может не выиграть конкуренцию с развитым индийским рынком.
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