Исполнитель роли дьявола в «Константине» рассказал о производстве сиквела

Свой пост Стормаре проиллюстрировал кадром из фильма, на котором он в роли Сатаны. Этот кадр издание Total Nerd использовало для создания постера. На нем отмечается, что актёр показал одну из лучших версий Князя Тьмы в истории кино, пишет ИА REGNUM.

