Исполнитель роли дьявола в «Константине» рассказал о производстве сиквела
15 ноября 202008:00
Актер Петер Стормаре, сыгравший роль дьявола в фильме «Константин» с Киану Ривзом в главной роли, заявил о старте производства второй части ленты «Константин: повелитель тьмы». Об этом артист рассказал в своем Instagram.
Свой пост Стормаре проиллюстрировал кадром из фильма, на котором он в роли Сатаны. Этот кадр издание Total Nerd использовало для создания постера. На нем отмечается, что актёр показал одну из лучших версий Князя Тьмы в истории кино, пишет ИА REGNUM.
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15 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru