Исполнитель роли дьявола в «Константине» рассказал о производстве сиквела

Актер Петер Стормаре, сыгравший роль дьявола в фильме «Константин» с Киану Ривзом в главной роли, заявил о старте производства второй части ленты «Константин: повелитель тьмы». Об этом артист рассказал в своем Instagram.

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Свой пост Стормаре проиллюстрировал кадром из фильма, на котором он в роли Сатаны. Этот кадр издание Total Nerd использовало для создания постера. На нем отмечается, что актёр показал одну из лучших версий Князя Тьмы в истории кино, пишет ИА REGNUM.

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ФОТО: www.kinopoisk.ru
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