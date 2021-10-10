Ирина Нельсон рассказала о преследующем ее 20 лет фанате
Солистка российского популярного коллектива Reflex Ирина Нельсон сообщила, что ее уже на протяжении 20 лет преследует один и тот же фанат, пишет «Комсомольская правда».
По ее словам, поклонник следует за ней во всей города, где проходят ее концерты и покупает самые дорогостоящие билеты на ее выступления. Однажды исполнительница спросила у мужчины, не надоело ли ему следовать за ней, на что он ответил, что «сразу пропал», впервые услышав ее голос, и что «это на всю жизнь».
Нельсон также сообщила, что ее поклонник, который работает в детской реанимации, начинает каждый день с просмотра ее постов в социальной сети Instagram, а когда выходят новые песни, слушает их помногу раз. При этом поклонник имеет счастливую семью, а его ребенок знает все песни Reflex.
Солистка отметила, что пользуется услугами телохранителей, поскольку ее поклонники «хотят потрогать, взяться, погладить, положить руку на плечо или всем своим видом показать, что им все можно».
Продюсер Reflex Вячеслав Тюрин ранее сообщил, что после работы очень сложно переключиться с работы на личные, семейные отношения.
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