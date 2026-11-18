К выходу сборника рассказов «Снежный день и другие истории» южнокорейского режиссёра Ли Чхандона книжный сервис «КИОН Строки» проанализировал, как изменился интерес пользователей к корейской литературе за последний год. Результаты исследования есть у НСН.

Лидером по итогам периода стала аудиокнига «Книжная лавка грёз» Со Сорим: интерес к ней вырос на 89% по числу читателей, а суммарная доля электронной и аудиоверсий этого произведения составила 31,5% от всей аудитории корейской подборки.

На втором месте оказалась новинка каталога — «Светлая ночь» Чхве Ынён (28,7% аудитории), на третьем — «Книжная кухня» Ким Чжи Хе (18,5%). Замкнули пятёрку произведения «Токсичные слова» Оксим Ким и «Волшебный магазин токкэби» Ю Ёнгвана.

Отдельный тренд — формат аудиокниг. На него пришлось 77% времени прослушивания «Светлой ночи», 84% — «Книжной лавки грёз» и 80% — «Книжной кухни».

Аудитория корейской литературы в сервисе преимущественно женская: на женщин приходится 77%. Самая многочисленная возрастная группа — пользователи 35–44 лет (26%), далее следуют читатели 45–54 лет (25%). Также в выборке есть группы 55–64 года (13%) и 65+ (8%). При этом доля пользователей 45–54 лет выросла с 20% до 25%, а доля читателей старше 65 лет — с 5% до 8%. Это говорит о том, что корейская литература привлекает не только молодую аудиторию, но и читателей старших возрастных групп.

Ли Чхандон — всемирно известный южнокорейский режиссёр, автор фильмов «Пылающий» и «Поэзия». В книгу вошли семь рассказов о семейных конфликтах, социальной несправедливости и нравственном выборе на фоне политических потрясений в Южной Корее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

