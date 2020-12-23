«Ингосстрах» и Большой театр представляют Молодежную балетную программу

Компания «Ингосстрах» и Государственный академический Большой театр России объявляют о запуске Молодежной балетной программы, говорится в совместном пресс-релизе страховой компании и театра.

«Мы даем возможность проявить себя на сцене Большого театра всем молодым способным артистам из регионов страны и при поддержке компании "Ингосстрах" открываем набор в Молодежную балетную программу», - сказал руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Целью программы является привлечение в театр талантливых артистов из регионов РФ. Ее участники должны быть не более чем 1997 года рождения и иметь образование или обучаться по специальности «Искусство балета».

«Уверен, Молодежная балетная программа, запуск которой мы объявили сегодня, откроет новые звезды в мире балетного искусства», - отметил первый заместитель гендиректора компании «Ингосстрах» Иван Матвеев,

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 23 декабря на электронную почту balletonstage@bolshoi.ru. Первый этап отбора – просмотр членами жюри видеозаписей урока классического танца от 5 до 15 минут. Финалистов пригласят на очный этап отбора в Москву. Финал этого этапа конкурса пройдет в феврале, его победители получат возможность стажироваться в Большом театре от 3 до 9 месяцев, по итогам стажировки их могут зачислить в труппу.

Проезд в Москву и стипендии на это время будет выплачивать «Ингосстрах», расходы на проживание возьмет на себя театр.

Отбор в Молодежную балетную программу будет проводиться 2-3 раза в год.

