Инаугурация концертного органа в «Зарядье» потянет на мировой рекорд
Инаугурация самого большого музыкального инструмента Москвы и одного из самых больших в Европе - клавишно-духового органа французской компании «Muhleisen» состоится в Московском концертном зале «Зарядье» 29 февраля. Инструмент с 5872 трубами был спроектирован с учётом архитектурных особенностей и акустики зала.
Церемония инаугурации начнётся в ночь с 28 на 29 февраля. Предполагается, что орган будет звучать в последующие 24 часа. Организаторы инаугурации подали заявку на рекорд в «Книгу рекордов Гиннесса» по максимальному времени беспрерывного звучания концертного органа. На мероприятие также приглашены представители «Книги рекордов России» и «Книги рекордов Европы».
Постановщиком церемонии инаугурации выступил всемирно известный режиссёр Даниэле Финци Паска из Швейцарии. Он создал три Олимпийские церемонии и несколько спектаклей Цирка дю Солей.
В инаугурации поучаствуют такие представители зарубежной органной школы, как американцы Натан Лаубе и Мелоди Мишель, французы Оливье Латри, Бернар Фокруль и Тьерри Эскеш, швед Гуннар Иденстам, Томас Троттер из Великобритании и Винфрид Бёниг из Германии.
Приглашены и титулованные российские органисты: Лада Лабзина, Любовь Шишханова, Тарас Багинец, Владимир Хомяков, Даниэль Зарецкий, Тимур Халиуллин, Мансур Юсупов, Сергей Черепанов и другие.
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