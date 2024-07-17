Имя основателя группы «Митьки» убрали с выставки в петербургском «Манеже»

Имя основателя объединяющей художников, музыкантов, поэтов и писателей группы «Митьки» Дмитрия Шагина убрали из списка участников выставки в «Манеже» Санкт-Петербурга. Об этом написал в соцсетях депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский (признан в России иноагентом).

Парламентарий указал, что ранее с выставки, посвященной арт-центру «Пушкинская-10», убрали «для реставрации» картину Шагина «Митьки 91». Кроме того, с экспозиции сняли фотографии 1980-х годов из собрания «Музея нонконформистского искусства», в котором хранятся работы Шагина.

«И замазали имя Шагина в списке участников на информационном стенде в "Манеже". И вот теперь — реакция на общественный резонанс: информационный стенд просто заменили», — сообщил Вишневский, добавив, что теперь нет «никаких следов участия Шагина».

Ранее картину Шагина убрали с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства, напоминает Ura.ru. При этом на распечатанной копии работы на баннере мероприятия закрасили лозунг «Митьки никого не хотят победить!».

