Имя основателя группы «Митьки» убрали с выставки в петербургском «Манеже»
Имя основателя объединяющей художников, музыкантов, поэтов и писателей группы «Митьки» Дмитрия Шагина убрали из списка участников выставки в «Манеже» Санкт-Петербурга. Об этом написал в соцсетях депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский (признан в России иноагентом).
Парламентарий указал, что ранее с выставки, посвященной арт-центру «Пушкинская-10», убрали «для реставрации» картину Шагина «Митьки 91». Кроме того, с экспозиции сняли фотографии 1980-х годов из собрания «Музея нонконформистского искусства», в котором хранятся работы Шагина.
«И замазали имя Шагина в списке участников на информационном стенде в "Манеже". И вот теперь — реакция на общественный резонанс: информационный стенд просто заменили», — сообщил Вишневский, добавив, что теперь нет «никаких следов участия Шагина».
Ранее картину Шагина убрали с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства, напоминает Ura.ru. При этом на распечатанной копии работы на баннере мероприятия закрасили лозунг «Митьки никого не хотят победить!».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От «Мумий Тролля» до Арбениной: Казахстанский Family Rock Fest назвал российский участников
- СМИ: В Госдуме введут систему распознавания лиц для депутатов и сотрудников
- Имя основателя группы «Митьки» убрали с выставки в петербургском «Манеже»
- «10 человек»: Аксенов о фигурантах дел о покушении на него
- У места проведения съезда республиканцев в США задержали вооруженного мужчину
- Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили три БПЛА
- Байден допустил выход из предвыборной гонки в случае проблем со здоровьем
- Маск заявил о переезде SpaceX из Калифорнии в Техас
- Маск: Байден не в состоянии читать тексты даже с помощью телесуфлера
- Отключенный ранее энергоблок №1 Ростовской АЭС подключен к сети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru