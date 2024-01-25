Хуснуллин: новый корпус Третьяковки в Москве летом примет первых посетителей

По его словам, новое музейное пространство готово будет принять первых посетителей уже летом.

Вице-премьер напомнил, что новый корпус Третьяковки планировали открыть в 2007 году, но концепция здания и проектная документация неоднократно менялись. Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в долгострой.

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова заявила, что международный форум «Интермузей» в этом году организуют в новом формате в Новой Третьяковке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



