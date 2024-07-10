Худруком балетной труппы Мариинского театра стал Андриан Фадеев

Заслуженный артист РФ Андриан Фадеев назначен художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Выпускник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, уже через два года после прихода в труппу Мариинского театра он стал ведущим солистом, занимая призовые места крупнейших международных конкурсов... За годы работы в Мариинском театре блестящий премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов», — отметили в театре.

В пресс-службе указали, что Фадеев выступал в Берлинской, Венской, Мюнхенской, Римской опере, Национальных театрах Пекина и Токио. С 2011 года заслуженный артист занимал должность худрука-директора Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им. Леонида Якобсона.

Ранее новый художественный руководитель был назначен в московском Театре сатиры, им стал Евгений Герасимов, напоминает RT.

