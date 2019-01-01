Художник из Жуковского сделает самолет из картин

Член Союза художников России Павел Суслов планирует создать самолет размером 7х7 метров, который будет состоять из 90 деталей-холстов. Этот объект будет закрелен на дереве.

На каждом холстах будут достопримечательности города, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Сейчас Суслов работает над изображением храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково.

