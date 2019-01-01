Культура
Сейчас Суслов работает над изображением храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково.
Художник из Жуковского сделает самолет из картин
25 июня22:00
Член Союза художников России Павел Суслов планирует создать самолет размером 7х7 метров, который будет состоять из 90 деталей-холстов. Этот объект будет закрелен на дереве.
На каждом холстах будут достопримечательности города, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Сейчас Суслов работает над изображением храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково.
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ФОТО: Аэропорт Жуковский. Фото с сайта Molbulak.ru
ТЕГИ:Искусство