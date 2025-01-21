«Художественный» представит премьеру картины «Снег в моем дворе» Бакурадзе
Премьерный показ для зрителей российско-грузинского фильма «Снег в моем дворе» состоится в московском кинотеатре «Художественный» 28 января. Об этом объявлено на официальном сайте киноплощадке.
Картина Бакура Бакурадзе получила приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Шанхае, а также признана критиками лучшим отечественным фильмом 2024 года. Фильм рассказывает о двух друзьях - грузинах, живущих в Москве и Тбилиси, которые не виделись 30 лет. Они вновь связываются через соцсети, после чего начинают друг другу помогать.
Как признался режиссер, эта история вдохновлена событиями из его собственной жизни. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после премьерного показа зрители смогут задать вопросы Бакуру Бакурадзе.
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