«Художественный» представит премьеру картины «Снег в моем дворе» Бакурадзе

Премьерный показ для зрителей российско-грузинского фильма «Снег в моем дворе» состоится в московском кинотеатре «Художественный» 28 января. Об этом объявлено на официальном сайте киноплощадке.

Картина Бакура Бакурадзе получила приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Шанхае, а также признана критиками лучшим отечественным фильмом 2024 года. Фильм рассказывает о двух друзьях - грузинах, живущих в Москве и Тбилиси, которые не виделись 30 лет. Они вновь связываются через соцсети, после чего начинают друг другу помогать.

Как признался режиссер, эта история вдохновлена событиями из его собственной жизни. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после премьерного показа зрители смогут задать вопросы Бакуру Бакурадзе.

